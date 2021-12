Wéi d'Bundespolizei mellt, gouf den Héichpunkt vun den illegalen Areesen am Oktober erreecht.

Am September waren et der 1903, am Oktober esouguer 5285. Am Dezember ass d'Zuel nees däitlech erofgaange mat 470 illegalen Areesen. Bis de 26. Dezember nach mat sinn dëst Joer 11.126 där Flüchtlingen an Däitschland registréiert ginn.

Däitschland an d'EU reprochéieren dem Alexander Lukaschenko, Flüchtlingen aus dem Noen Osten iwwert d'Grenze vu Polen, Litauen a Lettland an d'EU ze schleisen, als Reaktioun op d'europäesch Sanktioune wéinst Mënscherechtsverstéiss. Polen versicht zwar mat Sécherheetsbeamten a Spärungen dës Areesen ze verhënneren, ma et kënnt awer ëmmer nees zu esou Fäll.