Thema sinn d'Spannung un der ukrainescher Grenz an d'Kontroll vun Atomwaffen. Dat huet e Spriecher vum wäissen Haus e Méindeg bekannt gemaach.

An den Deeg duerno soll Russland d'Nato an d'Organisatioun fir Sécherheet a Kooperatioun an Europa gesinn. An der lescht haten d'Spannungen tëschent Russland an dem Weste sech wéinst dem Ukrain-Konflikt däitlech verschäerft.