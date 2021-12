An der Haaptstad vu Colorado koum et e Méindeg den Owend zu enger Schéisserei, an där op d'mannst véier Leit ëm d'Liewe koumen.

De presuméierten Täter wier dout, esou d'Autoritéiten. Beim Asaz wier och ee Polizist vun enger Kugel getraff ginn. De Chef vun der Denver Police sot an enger Pressekonferenz um spéiden Owend, datt op véier Plazen an der Stad an an der County of Denver geschoss gi wier.

Déi éischt Schëss wieren ëm kuerz no 17 Auer (Lokalzäit) gefall. Dobäi wieren zwou Fraen erschoss ginn an ee Mann blesséiert. Op enger zweeter Plaz wier ee Mann ëm d'Liewe komm. De Verdächtegen ass geflücht, an huet duerno enzwousch anescht an engem Betrib eng weider Persoun erschoss.

D'Police huet de presuméierten Täter no enger laanger Course-Poursuite stelle kënnen. An engem Schosswiessel ass de Verdächtegen déidlech getraff ginn, ee Beamte koum mat Blessure fort.

Iwwert ee méiglecht Motiv fir d'Dot ass den Ament nach näischt bekannt.