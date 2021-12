An den USA huet ee Wanterstuerm am Weste vum Land fir Chaos gesuergt - de Verkéier steet d'Kopp a plazeweis ass de Stroum ausgefall.

Am kaliforneschen Sierra Nevada ass den Autoritéiten no e Méindeg bannent 24 Stonnen ee Meter neie Schnéi gefall. Domat sinn am Dezember do bis elo ganzer 4,92 Meter Schnéi gefall - en neie Rekord. Duerch de Stuerm si vill Stroummasten ëmgefall. Zanter dem Samschdeg hu ronn 50.000 Stéit nees missten un d'Stroumnetz ugeschloss ginn.

Och wann d'Wiederkonditiounen eng ganz Rei Probleemer mat sech bréngen, freeë sech vill Leit awer iwwert de Schnéi. No enger Dréchent, déi schonn e puer Joer laang undauert, ass et d'Hoffnung, datt de Schnéi d'Grondwaasserreserven nees e bëssen opfëlle kéint.