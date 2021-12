Esou heescht et um Dënschdeg vun der israelescher Noriichtenagence SANA a berifft sech op de Militär.

Dobäi wier e Feier ausgeléist ginn an et wär och e grousse Schued entstanen.

Schonn Ugangs Dezember huet Israel Ziler am Hafe vu Latakia attackéiert, well do eng iranesch Waffeliwwerung ukomm wär.

Déi israelesch Regierung confirméiert dës Militärasätz just ganz seelen, mä erkläert awer ëmmer nees, dass si et net géingen zouloossen, dass Syrien e Stëtzpunkt fir den Iran gëtt.