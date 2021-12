D'Verbuet vun der bedeitendster Mënscherechtsorganisatioun vum Land wier wéinst Verstéiss géint dat sougenannten Auslännesch-Agenten-Gesetz verhänkt ginn.

Wéi Memorial op Telegram erkläert, wiere mat der Decisioun och déi regional Ënnerorganisatioune vu Memorial International verbuede ginn. Géint déi erzwongen Opléisung vu Memorial hunn Dosende Mënsche virum Moskauer Geriicht demonstréiert.

Memorial gehéiert zu de wichtegsten zivilgesellschaftlechen Organisatiounen a Russland. Déi Enn vun den 80er Jore vum sowjeteschen Dissident an dem Friddensnobelpräisdréier Andrej Sacharow matgegrënnten Organisatioun setzt sech fir d'Opschaffe vun der politescher Poursuite an dem stalinisteschen Terror an der Sowjetunioun, awer och fir d'Sécherung vun de Mënschen- a Biergerrechter am haitege Russland an.

Och der Ënnerorganisatioun Mënscherechtszenter Memorial géife Verstéiss géint dat sougenannten Auslännesch-Agenten-Gesetz virgeworf ginn. De Parquet géif dem Zenter doriwwer eraus d'Verherrlechung vun "Terrorismus an Extremismus" virwerfen. Virun engem Geriicht zu Moskau wäert e Mëttwoch eng nei Auditioun zu dësem Prozess sinn. De Mënscherechtszenter Memorial setzt sech besonnesch fir politesch Prisonéier a Russland an. An dësem Joer hu si ëmmer rëm op d'Schicksal vum inhaftéierten Oppositiounspolitiker Alexej Nawalny higewisen.

Mënscherechtsorganisatiounen, Stëftungen a Fuerschungsinstituter verurteelen d'Opléisung vu Memorial als politesch motivéiert. Mam Verbuet vun der Organisatioun géing de russesche Staat "d'Ausernanersetzung mat der eegener "Onrechtsgeschicht"" bekämpfen. Donieft géing d'Land domat "d'Grondwäerter vun der Europäescher Mënscherechtskonventioun, déi Russland selwer ënnerschriwwen huet" briechen.

Am Virgoe géint Memorial géing een och de Versuch vun der russescher Féierung gesinn, déi sowjetesch Geschicht ëmzedeiten. Wärend Memorial Gedenkplaze fir d'Affer vum Stalinismus schafe wëll, géing de Kreml un de Stalin virun allem als Krichsheld a Gewënner géint den Nationalsozialismus erënneren. D'Opschaffe, wéi Memorial et bedreift, géing als Attack op dëst Geschichtsbild gewäert ginn.