Éischten Héichrechnungen no kéint de Schued um Sportswon bei 150.000 bis 300.000 Euro leien.

E Pensionär huet d'Kontroll iwwert säi Luxuswon verluer an ass eréischt an der Vitrinn vun engem Geschäft un d'Stoe komm. Wéi lokal Medie mellen, ass de Chauffer vu senger Spuer ofkomm, dunn op d'Géigespuer geroden a mat der Vitrinn vun engem Akafszenter kollidéiert. Kuerz viru Chrëschtdag ass den Accident geschitt. Den Automobilist gouf liicht blesséiert. Och déi 59 Joer al Bäifuererin an eng Mataarbechterin vum Akafszenter goufe liicht verwonnt, schreift d'Zeitung "Diari d'Andorra".

Net esou gutt beim Accident ewechkomm ass de Sportsauto. De Ferrari (Modell 512 TR) gouf staark beschiedegt. Jee no Zoustand a Lafleeschtung kéint e Schued vun 150.000 bis 300.000 Euro entstane sinn.