Wéinst der Situatioun vun de Mënscherechter a China wäert déi nei däitsch Ausseministesch net op d'Olympesch Wanterspiller zu Peking goen am Februar.

Dat wier hir perséinlech Decisioun, et géing een an der EU nach iwwert eng gemeinsam Linn zur Fro vum diplomatesche Boykott vun de Spiller diskutéieren. Och d'USA, Australien, Kanada, Groussbritannien an Neiséiland hunn ewell annoncéiert, keng offiziell Representanten op Peking ze schécken.