Den 82 Joer alen Demokrat, dee wärend de Presidencë vu Bush an Obama un der Spëtzt am Senat stoung, ass en Dënschdeg no enger Kriibserkrankung verscheet.

Wéi seng Fra Landra Reid en Dënschdeg den Owend erkläert huet, wier hire Mann friddlech an ëmginn vu senger Famill ageschlof.

Den Harry Reid war 1939 an aarme Verhältnisser am US-Bundesstaat Nevada op d'Welt komm a an ass 1986 eng éischte Kéier an de Senat agezunn. No de Walen 2004 huet hien de Lead bei den Demokraten iwwerholl a war vun 2007 bis 2015 Fraktiounschef.

De Reid huet dacks op seng Hierkonft aus der Aarbechterklass verwisen: säi Papp war Minnenaarbechter, seng Mamm huet an enger Botzerei geschafft. Als Jugendlechen huet hie misse 65 Kilometer mat Hëllef vun Autostopp an d'Schoul fueren. Hie war an där Zäit och Präisboxer. Säi Jura-Studium huet hie sech duerch Nuetsschichte bei der US-Parlamentpolice finanzéiert. De Reid war méi konservativ wéi déi meescht Demokraten am US-Senat. Als praktizéierende Mormon huet hien Ofdreiwunge strikt refuséiert.

2018 gouf du Bauchspeicheldrüsekriibs bei him diagnostizéiert.