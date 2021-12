Russland fuerdert vun e Mëttwoch un eng medezinesch Zwangsënnersichung fir all d'Auslänner, déi wëllen op hirem Territoire liewen, an dat all 3 Méint.

D'Resultater ginn dann un d'Administratioun vun der Migratioun virugeleet. Zu dësem medezineschen Check-Up beim Dokter gehéiert dann och all kéiers eng Bluttanalys, eng Röntgen oder een CT-Scan. Och d'Fangerofdréck gi geholl. Dem Gesetz no soll nämlech kontrolléiert ginn, ob d'Auslänner Tuberkulos, Syphilis oder HIV hunn an och, ob se Droge consomméieren. Déi däitsch Handelskammer huet scho viru Konsequenze fir déi russesch Wirtschaft geschwat, wann dëst neit Gesetz ëmgesat gëtt. Auslännesch Managere vu groussen Entreprise géinge sech da méiglecherweis am grousse Stil vu Russland distanzéieren.