E Mann muss senger Ex-Fra e puer Honnertdausend Euro Ënnerhalt fir hir Kanner bezuelen. Ausreesen dierf hie réischt nom Bezuelen oder den 31.12.9999.

Den Australier Noam Huppert dierf säin Openthaltsland Israel eegenen Informatiounen no fir 8.000 Joer net verloossen. 2012 wier den Australier an Israel geplënnert, fir méi no bei senge Kanner ze sinn. Kuerz drop hätt d'Fra virun engem israelesche Familljegeriicht geklot. Wouropshin de Mann pro Kand 5.000 Schekel, also 1.427 Euro, Ënnerhalt pro Mount bezuele muss, bis d'Kanner 18 Joer al sinn. Dat entsprécht enger Zomm vun iwwer 500.000 Euro.

Donieft hätt d'Geriicht decidéiert, datt hien d'Land net verloossen dierft, soulaang wéi hien déi komplett Zomm net bezuelt huet. Dat australescht Noriichteportal "news.com.au" weist an hirem Artikel och e Screenshot vun der Spär, déi bis den 31.12.9999 festgeluecht gouf - warscheinlech den héchstméiglechen Datum, deen am System ausgewielt ka ginn.

Och fir d'Vakanz oder d'Aarbecht dierft de Chemiker d'Land net verloossen. Dem australeschen Noriichteportal hätt hie gesot, datt hien "zanter 2013 an Israel agespaart" wier. Den Noam Huppert geet dovun aus, datt nach méi Männer vun esou Ausreesverbueter betraff si kéinten. Hien hätt sech ëffentlech dozou ausgeschwat, fir aneren ze hëllefen.

Am Artikel bleift awer onkloer, ob hie schonn Ënnerhalt bezuelt hätt an ob hien déi komplett Zomm am Viraus bezuele kéint.