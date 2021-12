Hollännesch Douanieren hunn d'Drogen a Container mat Banannen, Kakaosbounen an Zement entdeckt. De Stroosseverkaf gëtt op 127 Milliounen Euro geschat.

D'Droge sinn opgedeelt op 3 Container am gréissten Handelshafen vun Europa ukomm. Deen éischte koum dem Parquet no aus dem Ecuador a war mat Bananne belueden. Am zweete si Kakaosbounen, och aus dem Ecuador, verschëfft ginn, dee Container ass awer iwwer Kolumbien an Antwerpen ukomm. Am drëtte Container war Zement fir Portugal zesumme mat 3 Sacochen, déi mat den Droge gefëllt waren.

Et kënnt an der Lescht ëmmer méi dacks vir, dass Droge zu Rotterdam sécher gestallt goufen. D'hollännesch Autoritéiten hunn en Dënschdeg erkläert, dass si bis Enn vum Joer am Ganzen 68 Tonne Kokain sécher gestallt hunn - sou vill wéi nach ni virdrun. D'Joer virdrun waren et nach 49 Tonnen.