D'Situatioun am ukrainesche Grenzgebitt gëtt ëmmer méi ugespaant. E Gespréich tëscht Russland an den USA soll d'Lag elo entschäerfen.

En Donneschdeg steet en Telefonat tëscht dem russesche President Vladimir Putin an dem US-President Joe Biden um Programm. E US-Regierungsvertrieder sot e Mëttwoch, de Biden wéilt dem Putin am Gespréich een "diplomatesche Wee no vir" ubidden. Et wier een awer och prett ze äntweren, sollt Russland d'Situatioun un der ukrainescher Grenz weider eskaléieren.

An de vergaangene Méint hu sech zéngdausende russesch Zaldoten an dem ukrainescht Grenzgebitt stationéiert. D'USA soe sech duerch dës Entwécklung "zudéifst besuergt" - et gëtt gefaart, Russland kéint säin Nopeschland ugräife wëllen. Moskau weist d'Kritik un den Truppebeweegungen allerdéngs of a mécht sengersäits der Ukrain an der Nato Virwërf. Et géing keng Ugrëffspläng ginn, heescht et aus Russland.

Vertrieder vun den USA a vu Russland wäerten den 10. Januar zesummekommen, fir iwwert d'Situatioun ze beroden. den 12. Januar ass dann eng Conseils-Sëtzung tëscht der Nato a Russland geplangt.