Si huet fir hiren Ex-Partner, dem verstuerwenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein, jonk Meedercher ugelackelt, fir datt hie si sexuell mëssbrauche kéint.

Véier Fraen, déi haut erwuesse sinn, hate geklot. Si haten zum Zäitpunkt vun den Doten tëschent 14 a 17 Joer. Si goufe vun der haut 60-Joer-aler Maxwell an anere Fraen an der Géigend vun hirer Schoul an Aarbecht approchéiert. Si goufe mat an de Kino geholl, waren zesumme shoppen a sinn ënner falschen Duerstellunge bei den Epstein bruecht ginn.

Et gëtt nach keen Datum, wéini der brittesch-franséisch-amerikanescher Maxwell hir Strof annoncéiert gëtt. Si riskéiert e puer Joerzéngten am Prisong.

D'Ghislaine Maxwell ass bekannterweis befrënnt mam brittesche Prënz Andrew, der Queen Elizabeth hirem 2. Fils. Deem selwer gëtt um Civil zu New York reprochéiert, sech virun 20 Joer un enger deemools mannerjäreger Amerikanerin vergraff ze hunn.

Den Jeffrey Epstein sengersäits gouf 2019 am Alter vu 66 Joer dout a senger Zell fonnt, wou hien an Untersuchungshaft op säi Prozess gewaart huet. Bei der Autopsie gouf e Suicide als Doudesursaach zréckbehalen. Hie soll wärend Joerzéngte Meedercher a senge Wunnengen zu New York, a Florida, zu Santa Fe an op de Virgin Islands mëssbraucht an an d'Prostitutioun gezwongen hunn.