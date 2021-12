Der Ëmweltorganisatioun no misst d'TVA fir Mëllech- a Fleeschproduiten un de regulären Taux vun 19 Prozent ugepasst ginn.

Am Géigesaz sollt d'TVA fir Uebst a Geméis erofgesat oder komplett gestrach ginn, sou de Greenpeace-Agrarexpert Matthias Lambrecht am Gespréich mat der Funke-Mediengruppe. Domat kéint een d'Konsumenten entlaaschten a gläichzäiteg en ëmwelt- a klimafrëndleche Konsum vu planzleche Liewensmëttel fërderen.

Ja, die wahren Kosten für Klima und Umwelt müssen sich auch im Preis niederschlagen. 👍 Damit sich alle gesund und klimafreundlich ernähren können, sollte die MwSt. angepasst werden. Die vollen 19% auf tierische Produkte und bis zu 0% auf 🍎🥦🍇. @cem_oezdemir pic.twitter.com/cPqY36Ivvz — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) December 28, 2021

Donieft ass et d'Fuerderung vu Greenpeace, landwirtschaftlech Betriber geziilt ze fërderen, fir datt d'Déiere besser kënne gehale ginn. An dat kéint ee mat der méi héijer Steier fir Fleesch- a Mëllechproduite finanzéieren, sou de Lambrecht. An deem Kader huet de Greenpeace-Expert betount, datt d'Fleesch- a Mëllechproduktioun pro Joer Ëmwelt- a Klimaschied an Héicht vu ronn 6 Milliarden Euro géinge verursaachen.

Mat dëser Fuerderung stellt sech d'Ëmweltorganisatioun Greenpeace hannert de Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, deen de Weekend an engem Interview d'„Ramschpreise" fir Liewensmëttel kritiséiert huet. Dës niddreg Präisser géinge Bauerenhäff an de Ruin dreiwen, dem Klima schueden an zum Aartestierwe bäidroen, sou de grénge Politiker.