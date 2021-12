Wärend zwee Deeg kënnen d'Leit an der Sankt-Georg-Kathedral dem Anti-Apartheid-Kämpfer Äddi soen, éier hien e Samschdeg ageäschert gëtt.

Den Nationalheld ass jo e Sonndeg am Alter vun 90 Joer verscheet. Dowéinst hänken a ganz Südafrika den Ament d'Fändelen op Hallefmast. Zanter e Méindeg lauden d'Klacken all Mëtteg fir 10 Minutten.

Un der Trauerzeremonie en Donneschdeg de Moien huet ënnert anerem dem Desmond Tutu seng Wittfra deelgeholl. D'Koppel hat sech am Joer 1955 d'Jo-Wuert ginn a 4 gemeinsam Kanner opgezunn. Honnerte vu Mënschen hunn zanter dem Doud vum Friddensnobelpräisdréier de Wee bei Kathedral fonnt, fir him eng lescht Éier z'erweisen, Blummen néier ze leeën a sech an d'Kondolenzbuch anzedroen. D'Joan Coulson an hir Schwëster hunn nieft der Wittfra zu deenen éischte gezielt, déi dem Anti-Apartheid-Kämpfer Äddi gesot hunn. Fir d'Joan Coulson war den Tutu e Rockstar wéi den Elvis Presley.

Den Desmond Tutu war den éischte Schwaarzen un der Spëtzt vun der Anglikanescher Kierch. 1984 gouf hie fir säin Engagement am Kampf géint den Apartheid-Regime mam Friddensnobelpräis ausgezeechent.

D'Anäscherung ass e Samschdeg, den 1. Januar. Wéinst der aktueller sanitärer Kris dierfe just 100 Gäscht bei der Zeremonie mat dobäi sinn. Wéi et vun der Tutus-Stëftung heescht, hätt hie sech viru sengem Doud eng Trauerfeier mat wéinege Ritualer an engem schlichte Sarg gewënscht. Hien hätt drop bestanen, datt fir hie keng praleresch oder verschwenderesch Ausgabe géinge gemaach ginn.

Hien huet sech an de leschte Joren ëmmer méi aus der Ëffentlechkeet zeréckgezunn, nodeems hien u Prostatakriibs erkrankt ass.