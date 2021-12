Fir e Kolleeg ze besichen, huet de Bouf einfach sengem Grousspapp säin Auto geholl. De Fluchtversuch mat héijer Vitess op der A9 a Bayern ass gescheitert.

De Mannerjärege war eigentlech bei sengem Grousspapp an der Vakanz, well hien awer e Kolleeg zu Ingolstadt besiche wollt, huet hie kuerzer Hand den Auto geholl an zwou geklauten Autosplacken dru gemaach.

Mit ca. 170 km/h war ein 14-Jähriger am Steuer eines Opel Corsa auf der #A9 in Richtung Süden unterwegs. Mit Unterstützung mehrerer hinzugezogener Polizeistreifen konnte der Jugendliche gefahrenlos an der Ausfahrt #Bayreuth -Süd gestoppt werden. https://t.co/ChK6q4xj73 pic.twitter.com/KGyy73Dnr9 — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) December 30, 2021

Op der Autobunn A9 hätt eng Patrull d'Gefier tëscht Hof a Bayreuth stoppe wëllen. De 14 Joer ale Fuerer hätt doropshi Gas ginn a wier deelweis mat 170 Kilometer an der Stonn weider a Richtung Süde gefuer. Der Police no hätt de Jugendleche mat der Ënnerstëtzung vu weidere Patrullen un der Ausfaart Bayreuth-Süd kënne gestoppt ginn.

Informatioune vun der Police no wier d'Mamm réischt duerch den Uruff vun de Beamte gewuer ginn, datt hire Bouf net wéi gemengt bei sengem Grousspapp d'Vakanz verbréngt.

De 14 Joer ale Jong erwaart elo eng Prozedur wéinst Fueren ouni Permis, Dokumentefälschung a weider Delikter. Donieft gouf den Office national de l'enfance iwwert de Virfall informéiert.