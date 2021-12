En Donneschdeg de Moien huet déi Lëtzebuerger Police een 33 Joer ale Rumän un d'Tréierer Bundespolizei ausgeliwwert.

De Mann gëtt verdächtegt, fir véier Fäll vu besonnesch schwéieren Abréch responsabel ze sinn. Tëscht dem Mee an dem August 2019 soll hien dräi Tankstellen an ee Supermarché an der Géigend vun Oochen iwwerfall hunn an dobäi Tubak am niddrege fënnefstellege Beräich matgoe gelooss ze hunn. Et ass ee Materialschued am Wäert vu ronn 2.500 Euro entstanen. De Mann ass an de Prisong zu Tréier bruecht ginn.