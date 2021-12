Den US-amerikanesche President Joe Biden an de russesche President Vladimir Putin hunn en Donneschdegowend eng knapp Stonn mateneen telefonéiert.

Wéi erwaart huet den Joe Biden säin Homolog opgefuerdert, d'Situatioun un der ukrainescher Grenz ze desescaléieren a mat haarde Sanktioune gedreet. Et géing een op resolut Aart a Weis géint eng russesch Invasioun an der Ukrain reagéieren. De Vladimir Putin sot sengersäits, datt een d'Relatioune mam Weste komplett géing ofbriechen, sollt et zu den neie Sanktioune kommen.