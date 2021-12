Blesséierter oder Doudesaffer wieren net ausgeschloss. Dat sot de Chef vun der Police vu Boulder County op enger Pressekonferenz um Donneschdeg.

En vue vum Ausmooss an der Intensitéit vum Feier op enger Plaz wou ganz vill Leit wunne wier een och "net iwwerrascht" wann et Blesséierter oder Doudesaffer géing ginn. De Gouverneur vum Colorado Jared Polis huet den Noutstand ausgeruff. D'Stad Boulder läit eng 50 Kilometer vun Denver, der Haaptstad vum Colorado. Et ass ganz seelen, datt et hei am Wanter Bëschbränn ginn.