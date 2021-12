"Sou, méi gëtt et net" - mat deene Wierder huet den Anchorman vum ZDF Claus Kleber en Donneschdegowend säin 2.977ten a leschten "heute journal" opgemaach.

De 66-Joer-ale Journalist geet an d'Pensioun. De Christian Sievers iwwerhëlt d'Moderatioun vun den Noriichten um ZDF nieft der Gundula Gause. Um Enn vu senger leschter Moderatioun op der Tëlee huet de Claus Kleber sech mat engem eeschten Appell un d'Zuschauer geriicht.

"Wer sich hier jeden Tag einen Reim auf die Nachrichten macht, der kann nicht anders als mit Sorgen nach vorne schauen. Die Pandemie lässt viel Leid zurück, aber sie wird vorübergehen. Anderes nicht. Was an der ukrainischen Grenze passiert und im Baltikum irgendwann passieren könnte, die harte Linie von China. Die Demontage der Demokratie in Amerika, die sich immer weiter frisst. Und die europäische Idee, die ihren Schwung verloren hat - wie auch manches bei uns. Das müsste alles nicht sein. Wir Menschen haben das Wissen, die Technik, die historische Erfahrung, um das alles zu meistern. Zum ersten Mal sind unsere Werkzeuge so mächtig wie unsere Probleme. Das kann was werden. Aber ohne eine engagierte, informierte Öffentlichkeit wird es nichts."

Dofir wier et sou wichteg, datt et Redaktioune ginn, an deene Profie mat Leidenschaft doru schaffen, hir Aarbecht sou gutt wéi méiglech ze maachen, ouni Drock duerch Aschaltquoten oder vun der Politik. Gläichzäiteg bréicht et awer och Spectateuren, déi bereet wiere sech engagéiert a kritesch mat der Aarbecht vun de Journalisten ze beschäftegen.