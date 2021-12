Jerusalem huet am ganzen 12 Helikopteren an zwee Tank-Fligeren bei den USA bestallt.

Dat am Wäert vun 2,7 Milliarden Euro. Déi éischt Helikopteren sollen 2026 geliwwert ginn.

Engem Artikel vun der New York Times no, hätt Israel Washington viru kuerzem gebieden, méi séier ze maachen beim Ausliwwere vun de Fligeren. Dëst wär decisiv, fir sech am Sträit mam Iran ze wieren, sou heescht et weider.

Jerusalem gesäit sech a senger Existenz duerch den Iran bedreet. Iran hält sech net un d'Reegele vum Atomaccord an reechert weider Uran un. Dofir wëll Israel Tankfligeren fir am Fall vun enger Attack kënnen ze reagéieren an d'Atomzentralen am Iran z'attackéieren.