De Joao Cancelo ass bei engem brutalen Iwwerfall iwwert dem A blesséiert ginn.

Eigentlech wollt Manchester City d'Zäit tëscht den Auswäertsmatcher géint Brentford an Arsenal zu London verbréngen. Ma den englesche Champion huet seng Pläng kuerzfristeg geännert an ass zeréck op Manchester gefuer. Dës Decisioun ass dem Verteideger Joao Cancelo zum Verhängnes ginn.

Wéi de Futtballer op sengem Instagram-Account schreift, gouf hien a sengem Haus iwwerfall a blesséiert. Geklaut goufe Bijouen. Säi Veräin Manchester City huet sech an engem Statement "geschockt an entsat" gewisen. Iwwert een Asaz vum 27 Joer ale Cancelo am Match géint Arsenal op Neijoerschdag soll kuerzfristeg decidéiert ginn.

"Leider gouf ech haut vu véier Feiglingen ugegraff, déi mech blesséiert hunn a versicht hunn, menger Famill ze schueden", sou de Portugis op de soziale Medien. Op deenen hien och e Bild gepost huet, wou hien eng Blessur am Gesiicht huet. "Dat ass, wat passéiert, wann ee sech wiert. Si hunn et fäerdeg bruecht, meng ganz Bijouen ze klauen a mäi Gesiicht an dësem Zoustand ze loossen. Wat fir béis Mënschen et dach gëtt. Et ass mir onerklärlech. Ma dat Wichtegst fir mech ass meng Famill an zum Gléck geet et jidderengem gutt."

Horrific experience for Man City’s Joao Cancelo who has announced on Instagram he was attacked by 4 people for his jewellery while with his family pic.twitter.com/PFUkUoaM1N — Rob Harris (@RobHarris) December 30, 2021

Manchester City huet sengem Spiller Ënnerstëtzung ugebueden a bestätegt, datt d'Police enquêtéiert an de Cancelo si dobäi ënnerstëtze géif.

Abréch bei Staren aus der Premier League ginn et relativ dacks. Am September war beim engleschen Nationalspiller Reece James agebrach ginn an am Dezember war och de Gabriel vun Arsenal iwwerfall ginn.