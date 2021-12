D'Fuerscher warnen: Scho lescht Joer war d'Vullegripp wäit verbreet, ma elo wier d'Situatioun esou schro wéi nach ni. An de Wanter ass nach net eriwwer.

Duerch déi aktuell Corona-Pandemie ass eng Infektiounskrankheet an den Hannergrond geroden, déi awer op kee Fall ënnerschat dierf ginn: d'Vullegripp. Et géif een den Ament déi wuel schlëmmste Vullegripp-Epidemie iwwerhaapt an Europa erliewen, warnt de Friedrich-Loeffler-Institut (FLI).

All Dag kéimen nei Fäll dobäi an net just bei de Wëllvullen. A Frankräich si bannent nëmmen engem Mount tëscht 600.000 a 650.000 Inten, Hénger an aner Déiere wéinst der Vullegripp gekeilt ginn. Am stäerkste betraff wieren Ziichtereien am Südweste vum Land. An där Regioun läit jo déi lukrativ Foie-gras-Industrie.

Den zoustännege franséische Ministère huet an enger provisorescher Iwwersiicht vu 26 concernéierten Ziichtereien, 15 Fäll a fräier Natur an 3 Fäll an Héngerbetriber geschwat. Ma och vill aner europäesch Länner si vun der héich ustiechender Vullekränkt betraff, déi vu Wëllvullen iwwerdroe gëtt. D'lescht Joer huet sech d'Vullegripp an iwwer 500 Ziichtereien ausgebreet a ronn 3,5 Milliounen Déieren hu misse gekeilt ginn.

Dëst Joer ass de Virus eng éischte Kéier de 26. November an der Gemeng Warhem am Norde vu Frankräich festgestallt ginn, wou 160.000 Hénger gehale gi sinn. De Landwirtschaftsministère huet weider Reegelungen annoncéiert, fir d'Vullegripp ze bekämpfen. Bis de 7. Januar dierfen d'Betriber a bestëmmte Regioune keng nei Jippelcher méi ophuelen.

Vullegripp-Ausbréch goufen awer och nach an der Belsch an a Groussbritannien gemellt. Tschechesch Déierendokteren hunn e Mëttwoch donieft ugekënnegt, dass 80.000 Déiere gekeilt goufen, nodeems an engem Betrib bannent kuerzer Zäit 100.000 Déiere gestuerwe sinn.

An Däitschland goufen zanter Ufank Oktober bis den 29. Dezember 394 Infektioune bei wëllen Inten, Gänsen, Schwanen a Méiwen erfaasst, haaptsächlech laascht Küsteregiounen, besonnesch a Schleswig-Holstein. Weider Fäll betreffen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin/Brandenburg, Bayern an Thüringen.

Europawäit goufen dem FLI no am selwechten Zäitraum 675 Infektioune bei Wëllvigel a 534 Ausbréch an Ziichtereien. Dobäi kommen Eenzelfäll bei Mamendéieren. Dëst Joer wier de Virus noweislech bei Fiiss an Holland a Finnland nogewise ginn, Robben a Schweden, Séihënn ënner anerem an Däitschland a Fëschotter a Finnland un der Vullegripp erkrankt.

D'Krankheet ass fir d'Vulle selwer déidlech, fir de Mënsch an der Reegel awer ongeféierlech. Allerdéngs kann den H5N1 a seelene Fäll och op de Mënsch iwwerdroe ginn a schro Erkrankungen ausléisen.