Aktuell ass nach net gewosst, ob beim Tëschefall Persounen ëm d'Liewe komm sinn.

E Méifamilljenhaus an der nordbelscher Stad Turnhout ass duerch eng Explosioun zerstéiert ginn. Offiziellen Informatiounen no ass aktuell nach net gewosst, ob Persounen ëm d'Liewe komm sinn. Eng Persoun gouf no der Explosioun an d'Klinick bruecht. Eng weider Persoun gouf ënnert den Deeler vum Gebai ageklemmt. Dëser Persoun géing et eegenen Informatiounen no gutt goen, sou de Buergermeeschter Paul Van Miert an engem op der Internetsäit vun der Zeitung "Het Laatste Nieuws" verëffentlechten Interview. Et hätt ee Kontakt zu hir.

© KRISTOF VAN ACCOM / BELGA / AFP

Der belscher Noriichtengagence Belga no goufen no der Explosioun aacht weider Persoune vermësst. Et wär allerdéngs onkloer, ob d'Persoune wärend der Explosioun am Haus waren.

Duerch d'Explosioun goufen déi zwou iewescht Etagë vum Méifamilljenhaus quasi komplett zerstéiert.

Iwwert déi genee Ursaach ass bis ewell nach näischt gewosst. Mir hunn de Verdacht, datt et sech ëm Gasexplosioun handelt, sou nach de Buergermeeschter am Interview.