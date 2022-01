Zu dësem tragesche Virfall war et e Freideg op Silvester an der Géigend vun Enschede komm.

D'Silvesternuecht gëllt ënner Medezinner üblecherweis als geféierlechst Nuecht vum Joer. Fir Klinicke wärend der Corona-Pandemie ze entlaaschten, haten Holland an Däitschland ee Freedefeierverbuet respektiv e Verkafsverbuet decidéiert.

Stonne virum Joreswiessel ass an Holland nawell een 12 Joer ale Jong ëm d'Liewe komm. E weidere Jong gouf an der Gemeng Haaksbergen net wäit vun Enschede ewech der Noriichtenagence ANP no schwéier blesséiert.

Berichter no sollen d'Kanner net selwer d'Freedefeier gezünt hunn, mä nogekuckt hunn, wéi e Mann domadder hantéiert huet. Den Erwuessene wollt mat engem sougenannte "Knallhammer" Magnesiumpolver zur Explosioun bréngen. Wéi et dunn zur Explosioun koum, gouf den 12 Joer ale Jong esou uerg blesséiert, datt hien nach op der Plaz gestuerwen ass. De Mann gouf nom Virfall verhaft.

Zu Hennef bei Bonn an Däitschland ass bei der Explosioun vu Freedefeier e Mann gestuerwen an en zweete schwéier blesséiert ginn. Dat mellt déi däitsch Presseagentur e Samschdeg de Moien a berifft sech op déi lokal Police.

Zeien hate kuerz no Hallefnuecht en haarde Knall héieren. D'Police geet dovunner aus, dass déi zwee Männer Knupperte lassgelooss hunn, déi si selwer gebaut haten.

Bei enger Massepanik an der Kaschmir-Regioun an Indien sinn op d'mannst 12 Mënschen ëm d'Liewe komm an 13 goufen der Blesséiert. D'Zuel vun den Doudege kéint offiziellen Informatiounen no nach klammen. Vill Gleeweger waren um Wee an den hinduisteschen Tempel, fir beim Hellegtum Mata Vaishno Devi ze bieden, wéi et zur Massepanik komm ass.