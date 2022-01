Däitschland huet op Neijoerschdag fir ee Joer de Virsëtz vum G7 iwwerholl, also dem Grupp vun de wichtegsten demokratesche Wirtschaftsmuechten.

Héichpunkt vum Joer soll de Sommet an de bayreschen Alpen Enn Juni sinn, dee vum Bundeskanzler Olaf Scholz geleet gëtt.

Thematesch stinn de Klimaschutz, d'Stäerkung vun der internationaler Zesummenaarbecht, esou wéi och déi global Pandemiebekämpfung am Mëttelpunkt.

Matten an der Coronawell an um Hannergrond vun de Presidentschaftswalen an eisem Nopeschland huet Frankräich e Samschdeg fir 6 Méint d'EU-Presidence iwwerholl.