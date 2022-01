E Freideg am Nomëtteg goufen d'Fra an hiert dräi Joer aalt Kand an engem Coiffeurssalon zu Algrange a Frankräich vu Schëss getraff.

E Freideg am Nomëtteg koum et zu Algrange am franséischen Departement Moselle zu engem trageschen Tëschefall. Eng Fra an hiren dräi Joer ale Bouf goufen an engem Coiffeurssalon duerch Schëss blesséiert. D'Kand koum mat liewensgeféierleche Blessuren an d'Spidol.

Éischten Erkenntnisser no soll den Ex-Frënd vun der Fra fir d'Schëss responsabel sinn. Wéi déi franséisch Medien e Samschdeg de Moie mellen, soll sech d'Koppel viru kuerzem getrennt hunn.

No de Schëss ass de presuméierten Täter geflücht an huet kuerz drop versicht, sech d'Liewen ze huelen. Hie koum mat schwéiere Blessuren an d'Spidol.

D'Enquête vun der Police leeft.