No der Gas-Explosioun an der flämescher Stad goufen 2 Frae lieweg ënnert den Iwwerreschter fonnt. Eng vun hinne louch 14 Stonnen ënnert dem Gestécks.

Fir 4 Mënsche koum awer all Hëllef ze spéit. E Freideg de Moie koum et jo zu enger Explosioun an engem Wunnhaus zu Turnhout. Duerch d'Detonatioun ass e grousst Lach am Gebai entstanen. Wéi et vun der flämescher Police heescht, muss et eng "massiv Gas-Blos" gewiescht sinn.

Forensiker sollen elo d'Iwwerreschter an d'Heizungen ënnersichen, fir d'Ursaach vun der Explosioun erauszefannen. Dem Buergermeeschter no wäert d'Gebai wuel ofgerappt ginn. D'Nopeschhaus, dat beim Virfall beschiedegt gouf, konnt stabiliséiert ginn. D'Leit kënnen deemno dra wunne bleiwen.