Zanter dem 1. Januar 2022 gëllt dat neit Verbuet, mat deem eist Nopeschland de Plastikknascht verréngere wëll.

Vun Neijoerschdag u kritt een a Frankräich eng Partie Uebst- a Geméiszorten net méi a Plastiksverpackungen ze kafen. Ënnert anerem Kornischongen, Muerten, Gromperen, Courgetten, Poretten, Äppel, Bieren an Orangë wäerte vun elo u just nach ouni Plastiksverpackung an de Butteker verkaf ginn. Ausname ginn et fir Verpackungsgréissten iwwer 1,5 Kilo.

Mam neie Verbuet solle pro Joer 1 Milliard Plastiksverpackunge manner zirkuléieren. Nach 6 Méint dierfe Reschtbestänn a Plastik verkaf ginn, duerno ass Schluss. No an no solle weider Produite vun dësem Plastik-Verbuet betraff sinn. Spéitstens bis 2026 huet sech d'Regierung als Zil gesat, datt a Frankräich keen Uebst a Geméis méi a Plastik verpak a verkaf gëtt. Och keng Zaloten, Bieren oder Champignone méi.

Enger Ifop-Etüd no aus dem Joer 2019 vu WWF Frankräich hu sech 85% vun der Bevëlkerung fir dëst Verbuet ausgeschwat. Am Virfeld haten iwwer 2 Millioune Mënschen eng Petitioun ënnerschriwwen, déi d'Regierung opgeruff hunn, eppes géint dee ville Plastikknascht z'ënnerhuelen.