Am südafrikanesche Parlament zu Kapstadt ass e Brand ausgebrach. E Spriecher vum lokale Rettungsdéngscht huet der Noriichtenagence AFP géintiwwer confirméiert, dass den Daach a Flame steet an d'Feier och op d'Gebai vun der Nationalversammlung iwwergaangen ass.

D'Feier wier net ënner Kontroll an de Rettungsdéngscht huet dofir Verstäerkung ugefrot. Donieft wären och Rëss an de Wänn vum Gebai festgestallt ginn, sou nach de Spriecher vum lokale Rettungsdéngscht. Am Ganze besteet d'Parlament aus dräi Gebaier. D'Ursaach fir de Brand ass den Ament nach onkloer. D'Feier war géint 4.30 Auer (MEZ) ausgebrach.

Schonn am Abrëll hat e Groussbrand zu Kapstadt och Deeler vun der Universitéitsbibliothéik an domadder wichteg Dokumenter zerstéiert.