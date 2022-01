No de Bombardementer an der Nuecht op e Sonndeg huet déi israelesch Arméi matgedeelt, dass si "terroristesch Ziler" am Gaza ugegraff hätten.

Déi israelesch Arméi huet an der Nuecht op e Sonndeg strategesch Emplacementer vun der radikalislamistescher Hamas am Süde vum Gazasträif bombardéiert.

E Samschdeg de Moie waren zwou Rakéiten aus Gaza a Richtung Mëttelmier ofgeschoss ginn, déi am Mier virun Tel Aviv gelant an ënner gaange sinn. Aus Palestina huet et geheescht, dass et sech just ëm militäresch Tester gehandelt hätt.

No de Bombardementer an der Nuecht op e Sonndeg huet déi israelesch Arméi matgedeelt, dass si "terroristesch Ziler" am Gaza ugegraff hätten. Op Twitter huet den israeleschen Militär geschriwwen, dass eng Produktiounsfirma fir Rakéiten zerstéiert gi wier.