No den uerge Bränn am US-Bundesstaat Colorado ginn den Autoritéiten no dräi Mënsche vermësst. "Mir hu grousst Gléck, datt mir keng Lëscht mat 100 Vermëssten hunn, mä leider hu mir dräi Vermësster", sou de Chef vun der Police vum Bezierk Boulder, Joel Pelle, e Samschdeg (Lokalzäit). Bei de Bränn en Donneschdeg ware knapp 1.000 Haiser an zwee Viruerter vun Denver zerstéiert ginn.

Op d'mannst 991 Haiser sinn an de Stied Superior a Louisville de Flamen zum Affer gefall. Op Loftbiller war ze gesinn, datt ganz Stroosse mat Haiser zerstéiert goufen an nëmmen nach Äschen iwwreg sinn.

D'Feier war en Donneschdeg an engem ausgedréchente Gebitt ausgebrach an duerch Wandstéiss mat enger Stäerkt vun iwwer 160 Stonnekilometer ëmmer nees ugefacht ginn. E Freideg huet Schnéi d'Ausbreedung vun de Bränn gestoppt. Allerdéngs géing de Schnéi elo d'Ermëttlungen an d'Rettungsmoossname stéieren, sou de Policechef. D'Gebaier, an deenen een déi Vermësst vermutt, wären "komplett zerstéiert an am Moment mat knapp 20 Zentimeter Schnéi bedeckt".

Éischt Berichter, wouduerch Stroumleitungen, déi ëmgefall sinn, d'Feier verursaacht kéinten hunn, hu sech den Ermëttler no net bestätegt. De Pelle huet awer erkläert, datt Leit Telefonsleitunge mat Stroumleitunge verwiesselt kéinten hunn. Et gouf eng Perquisitioun am Zesummenhang mat den Ermëttlungen zur Brandursaach, sou nach de Chef vun der Police.