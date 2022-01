Een Dag no der offizieller Trauerfeier an der Sankt-Georg-Kathedral zu Kapstadt ass d'Urn mat den Äsche vum fréieren Äerzbëschof bäigesat ginn.

Den Anti-Apartheid-Kämpfer Desmond Tutu, deen de leschte Sonndeg am Alter vun 90 Joer verscheet war, huet zu Kapstadt seng lescht Rou fonnt. Een Dag no der offizieller Trauerfeier an der Sankt-Georg-Kathedral gouf d'Urn mat den Äsche vum fréieren Äerzbëschof virum Haaptaltor bäigesat. D'Zeremonie war e Sonndeg de Moien am enkste Familljekrees.

Den aktuellen Äerzbëschof Thabo Makgoba huet d'Urn an de Buedem vun der Kathedral gelooss, wou elo eng Gedenktafel un den Tutu erënnert.

E Samschdeg hate Frënn, Famill a Geeschtlecher Abschid vum leschte groussen Held vum Anti-Apartheid-Kampf geholl. Wéinst der aktueller sanitärer Kris hunn awer just 100 Gäscht bei der Zeremonie mat dobäi dierfe sinn. Dee fir seng Bescheidenheet bekannten Tutu hat viru sengem Doud d'Zeremonie bis an de klengsten Detail geplangt. Et war dofir eng Trauerfeier mat wéineg Ritualer an engem schlichte Sarg mat Grëffer aus Seeler anstatt Gold.

Den Desmond Tutu war den éischte Schwaarzen un der Spëtzt vun der Anglikanescher Kierch. 1984 gouf hie fir säin Engagement am Kampf géint den Apartheid-Regime mam Friddensnobelpräis ausgezeechent.