D'Fässer mam geschmuggelten Alkohol ware bei enger Razzia zu Kabul confisquéiert ginn.

Dat huet den afghanesche Geheimdéngscht e Sonndeg op Twitter matdeelt. Dräi Männer goufe festgeholl.

Zënter d'Taliban erëm am Afghanistan un der Muecht sinn, ass et streng verbueden, Alkohol ze verkafen oder ze consomméieren. Et war och virdrun eigentlech net erlaabt, ma et goufen ni esou strikt Kontrolle gemaach, wéi elo ënnert den Islamisten.