A Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen an an der Belsch sëtzt de Schock bei villen Iwwerschwemmungsaffer nach ëmmer déif.

"Et wäert ni méi gi wéi virdrun"

Bannent Stonnen hu Mëtt Juli d'Waassermasse ganz Däller tëscht Meuse a Rhäin zerstéiert. Virop an Däitschland, awer och an der Belsch hunn iwwer 200 Mënschen d'Joerhonnert Héichwaasser vun der Ahr oder och der Vesdre net iwwerlieft. Den Trauma aus virop der Nuecht vum 14. op de 15. Juli sëtzt bei ville Betraffene weider déif. Fest steet haut eent: Et wäert Joren daueren, bis d'Liewen zeréck an déi zerstéiert Dierfer kënnt.

De Summer vun den Extremer

48,8 Grad zu Syracusa a Sizilien, ronn 150 Liter Reen op de Quadratmeter am däitschen Ahrtal bannent 15 Stonnen... "Mir mussen ons drop astellen, dat mer ëmmer méi dacks méi haart vun extreme Wieder-Phenomener getraff ginn", schloe Fuerscher Alarm.

Donneschdes, de 15. Juli, hunn am Däitschen Ahrtal, just anerhallef Stonnen vu Lëtzebuerg ewech, ganz Dierfer wéi no engem Bombardement ausgesinn. Haut beschäftegt vill Bierger eng Fro: "Hätt ee virop all dat mënschlecht Leed kënne verhënneren?"

148 Mënschen hunn eleng am Dall vun der Ahr d'Flut net iwwerlieft. Iwwer 800 Leit goufe blesséiert. Guer net vum Materialschued ze schwätzen. Eng 17.000 Awunner hunn dacks bannent Minutten alles verluer.

Fir d'Franziska Hildebrath waren dës Chrëschtdeeg där ganz spezieller. Hin an hier gerappt tëscht de Gefiller. Tëscht der Ongewëssheet, wéini si nees zu Ahrweiler an hiert vum Waasser zerstéiert Haus zeréck kann. An der Erliichterung, an dësem sou genannten Tiny House, no 5 extrem turbulente Méint, nees eng gewëss Normalitéit zeréckzefannen.

Dréie mer d'Rad vun der Zäit zeréck

Méindes, den 12. Juli hunn d'Meteorologe scho virun extrem vill Reen an Héichwaasser gewarnt. Héichwaasser, jo. Ma datt et esou hefteg komme géif, hat kaum en Awunner aus dem Ahrtal geduecht. Se hu schonn Héichwaasser kannt. Am Wanter. Och emol kuerz no engem Donnerwieder am Summer. Ma dat, wat sech de 14. Juli owes am Dall ofgespillt huet, dat konnt kee sech virstellen.

De Rainer Himmes, e Forain vu Schuld, beschreift, wéi séier, wéi massiv d'Waassermassen an d'Duerf era koumen. Bannent enger Stonn hätt d'Ahr mëttwochs owes de 14. Juli bis un den éischte Stack vun den Haiser gestanen. Et sollt fir vill Familljen eng laang Nuecht ginn. Iert de 15. moies éischt Helikopter iwwert dem Duerf ze héiere waren.

Experte ginn dervun aus, datt um Enn e Peegel vun 8, villäicht souguer 9 Meter erreecht gouf. Méi wéi dat duebelt iwwert dem historesche Stand vu Juni 2016.

Den Nürburgring, do, wou soss den Automobilsport feiert, gouf kuerzfristeg zum Krisenzenter. Rettungsekippen aus ganz Däitschland goufe grad wéi d'Bundeswehr mobiliséiert. Och Lëtzebuerger Ambulanze vum CGDIS, respektiv dem Roude-Kräiz hunn eng Hand mat ugepaakt.

Haut sëtzt de Schock weider déif - vun Normalitéit keng Spuer

"Es wird nie wieder wie zuvor". Eleng am Duerf Dernau hunn d'Waassermasse 542 vun den am Ganze 612 Haiser deels massiv zerstéiert. Zanter der Nuecht vum 14. op de 15. Juli si vill Tréine gefloss. Vill Wunnenge goufen an Tëschenzäit ofgerappt. "Nees opbauen oder dem Dall de Réck dréien?" Eng Fro, déi d'Familljen hin an hier rappt.

Wierder ginn et kaum, fir d'Solidaritéit ze beschreiwen, déi zanter elo gutt 5 Méint Dausende Fräiwëlleger mobiliséiert huet. Och aus dem Nopeschland Lëtzebuerg. An awer... Op d'Mannst zwou betraffe Persounen hu sech zanter der Katastroph d'Liewe geholl. Si hu keen Auswee méi gesinn. Si haten d'Kraaft net méi, sech eng nei Existenz opzebauen.

"Eng Mammutaufgab, déi vill Zäit an Usproch huele wäert." Am Dall vun der Ahr, an och déisäits Eifel an Ardennen, ënner anerem am Belsche Pepinster.