Den Europafändel, dee vun e Freideg un ënnert dem Arc de Triomphe houng, huet fir hëtzeg Diskussiounen tëscht der Regierung an der Oppositioun gesuergt.

Rietsextrem Politiker hunn der Regierung eng Attack op d'Identitéit vun der Patrie virgehäit. Déi huet déi Reprochen awer zeréckgewisen. De Fändel wier opgehaange gi fir den Optakt vun der franséischer EU-Presidence. Donieft ginn eng Partie Monumenter wéi den Eiffeltuerm oder den Elysée fir 7 Deeg blo beliicht.

Lescht Nuecht ass de Fändel erëm erofgeholl ginn, esou wéi dat "am Timing virgesi war", heescht et aus dem Elysée. Anescht gedeit huet iwwerdeems d'Marine Le Pen dëse Geste. Si huet vun enger "schéiner patriotescher Victoire" geschwat, nodeems den EU-Fändel erofgeholl gouf. Hir no wier d'Regierung "gezwonge gewiescht" dat ze maachen.

Den Europa-Staatssekretär Clément Beaune huet an der Sendung "Questions Politiques" betount, et wier kee "Réckzéier" gewiescht. Déi franséisch Regierung hätt "keng Lektioun a Saache Patriotismus" vu Le Pen, Zemmour oder Pécresse néideg.