Dat schlecht Wieder spillt den Airlines och net an d'Kaarten. Eleng e Sonndeg goufen 2.650 Flich annuléiert.

Weltwäit sinn dem Site Flightware no e Sonndeg 4.400 Flich ofgesot ginn. Dat huet virun allem déi Leit getraff, déi no de Feierdeeg nees wollten heem fléien. An den USA haten dann nach bal 8.600 Flich massiv Verspéidungen.

Vill Airlines kämpfen den Ament mat personelle Problemer, well Mataarbechter wéinst enger Corona-Infektioun oder Kontakt mat enger positiver Persoun a Quarantän sinn.