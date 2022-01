D'Präisser sinn am Dezember ëm iwwer 36 Prozent par Rapport zum Dezember 2020 geklommen. Dat huet den nationale Büro fir Statistike matgedeelt.

Den Haaptgrond fir déi héich Inflatioun ass de Verfall vun der tierkescher Lira, deen och nach duerch d'Geldpolitik vun der Zentralbank virugedriwwe gëtt. D'Zentralbank huet nämlech de Leetzëns am Dezember nach emol erofgesat, vu 15 op 14 Prozent. Dat passt zu der Politik vum President Erdogan, deen nämlech géint héich Zënsen ass. Hie wéilt iwwer niddreg Zënsen Kreditter an Investitiounen ukuerbelen. Kritiker mengen awer, dass dat haaptsächlech wéinst de Presidentschaftswalen am nächste Joer wier.

Normalerweis gëtt d'Erhéijung vum Leetzëns genotzt, fir géint d'Inflatioun unzekämpfen. Dat fir duerch eng Zënserhéijung dofir ze suergen, dass manner Suen an Ëmlaf sinn an dëst souzesoen opgewäert ginn.