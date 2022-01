Zanter 2018 huet de brasilianesche President eng hallef Dose Mol missen mam Bauch operéiert ginn. E Méindeg de Moie koum hien scho rëm urgent an d'Spidol.

De 66 Joer ale brasilianesche President Jair Bolsonaro huet seng Vakanz am Süde vum Land missten ënnerbriechen, well e wéinst engem warscheinlechen Daarmverschluss urgent an d'Klinick ageliwwert gouf.

No enger versichter Messerattack wärend dem Walkampf am September 2018 huet de Bolsonaro eng hallef Dose Mol missen mam Bauch operéiert ginn. Fir d'lescht am Juli 2021 am Privatspidol Vila Nove Star, wou hie sech och e Méindeg nees opgehalen huet. Op Ufro vun der Noriichtenagence AFP hunn d'Autoritéiten d'Informatioune vun de Medie vum Land weder confirméiert nach dementéiert.