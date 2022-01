Dat neit Medikament Paxlovid vu Pfizer soll Covid-19-Infizéierter viru schwéiere Verleef schützen. D'Medikament ass an der EU awer nach net zougelooss.

Paxlovid heescht dat neit Medikament vu Pfizer. Dëst soll de Verlaf vun enger Coronaerkrankung däitlech verbesseren. D'Pëlle soll den Infizéierten huelen, soubal eng Erkrankung mam Covid-19 diagnostizéiert gouf a spéitstens 5 Deeg nom Optriede vun den éischte Symptomer. Den Traitement geet iwwer 5 Deeg a besteet aus dräi Pëllen, déi zweemol den Dag musse geholl ginn.

D'Medikament ass an der EU zwar nach net zougelooss, d'Europäesch Medikamentenagence (EMA) recommandéiert awer bis ewell d'Traitement mat Paxlovid. An den USA gouf scho viru Chrëschtdag eng Noutfall-Zoulossung fir d'Medikament ausgesprach.

Schonn Uganks November huet Pfizer virleefeg Resultater vun der klinescher Etüd mat Paxlovid verëffentlecht. Donnéeë vu ronn 1.880 Leit goufen analyséiert. Dës waren alleguer mat Covid-19 infizéiert, net hospitaliséiert an net geimpft. D'Persounen, déi un der Etüd deelgeholl hunn, haten alleguer op mannst eng Virerkrankung, déi e Risiko fir e schwéiere Verlaf duerstellt.

"D'Wierksamkeet ass formidabel", sou den Dr. Gérard Schockmel, Spezialist fir Infektiounskrankheeten am RTL-Interview. Aus de virleefege Resultater geet ervir, dass de Risk vum Infizéierten, an d'Spidol ze mussen oder u Covid-19 ze stierwen, ëm 89 Prozent erofgeet. Dëst kéint d'Spideeler am Kampf géint de Virus immens entlaaschten. Méi Detailer zu de virleefege Resultater kënnt Dir hei noliesen.

Et ass eng Kombinatioun aus zwee Medikamenter, déi scho bekannt waren an déi de Virus drun hënneren, sech am Kierper weider ze verbreeden, erkläert den Dr. Gérard Schockmel. Genee dofir wier et esou wichteg d'Medikament esou séier wéi méiglech no der Infektioun ze huelen.

Wat d'Niewewierkungen ugeet, wieren déi meescht ganz liicht. Bekannt Niewewierkungen si bis ewell Duerchfall, héije Bluttdrock an eng Beanträchtegung vum Schmaachen. Et wier awer och scho gewosst, dass Paxlovid sech net gutt mat verschiddenen anere Medikamenter verdréit an net fir schwanger Frae recommandéiert gëtt.

Et wier kloer, dass am Ufank sécher net genuch Dose fir Jiddereen do wäerte sinn an een do selektionéiere muss, sou den Dr. Gérard Schockmel. Lëtzebuerg huet elo well 20.000 Dose Paxlovid reservéiert.