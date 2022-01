Eng 20 Joer jonk Fra gouf festgeholl, well si hire Bëbee an der Toilette vun enger Air-Mauritius-Maschinn ausgesat soll hunn.

Mataarbechter vum Flughafen op Mauritius hunn en neigebuerent Kand an der Poubelle vun engem Fliger fonnt. Dat huet ënnert anerem déi brittesch BBC an dat mauretanescht Portal "Zinfos Moris" matgedeelt.

Déi presuméiert Mamm vum Bëbee gouf doropshi festgeholl an an engem Spidol ënnert Police-Iwwerwaachung gestallt. Déi 20 Joer al Fra war aus Madagaskar mat enger zwee Joer valabeler Aarbechtserlabnes op Mauritius komm. Eng medezinesch Analys huet erginn, datt si grad accouchéiert hat.

D'Ermëttler ginn dovun aus, datt si d'Kand wärend dem Fluch an enger Maschinn vun der Air Mauritius op d'Welt bruecht hat. D'Mataarbechter hätten de Bëbee wärend enger Routineskontroll no der Landung entdeckt an an d'Klinick bruecht. Der Fra an dem Kand geet et der BBC no gesondheetlech gutt.