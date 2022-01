Grond ass en heftege Schnéistuerm deen iwwert d'Ost-Küst zitt. Och de Verkéier ass komplett gestoppt, Schoulen an aner Agencë sinn zou.

Besonnesch betraff war de Bundesstaat Virginia, wou e Méindeg den Owend nach ëmmer ronn 400.000 Haiser ouni Stroum missten auskommen. D'Autoritéite ginn dovunner aus, dass et op verschiddene Plazen nach Deeg kéint daueren, bis nees Stroum do ass. Beem wiere wéinst dem schwéiere, fiichte Schnéi ëmgefall an ëmmer nees géifen och grouss Äscht briechen, wat d'Aarbechte schwéier maachen.

An der Haaptstad Washington sinn dem Wiederdéngscht no bannent e puer Stonne knapp 20 Zentimeter Neischnéi gefall. Niewent enger ganzer Partie Institutiounen déi zoubliwwe sinn, waren och vill Corona-Testzenteren zou. De Busverkéier gouf komplett annuléiert, praktesch keng Autoe sinn an der Stad ënnerwee. Och d'Schoule ginn eréischt en Donneschdeg nees am Bundesstaat op.