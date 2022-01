Silvester um Mier verbrénge mat Vue op d'Freedefeier iwwer Madeira, dat war eigentlech de Plang vu knapp 3.000 Passagéier um Croisièresschëff AIDAnova.

D'Schëff ass den 22. Dezember zu Hamburg gestart a sollt eigentlech nieft Portugal e puer kanaresch Inselen usteieren. Geplangt war e Silvesterowend am Hafe vu Funchal zu Madeira, wou d'neit Joer mat engem spektakuläre Freedefeierspektakel ugefaange gëtt.

Corona huet de Passagéier an der Crew awer e Stréch duerch d'Rechnung gemaach an dat net nëmmen op der AIDAnova. Den 30. Dezember sollt d'Schëff zu Lissabon auslafen a Madeira usteieren. D'AIDAnova huet den Hafen awer net méi verlooss. Wisou wossten d'Passagéier net direkt.

Wat d'Kommunikatioun vum Kapitän ugeet, hätt et definitiv un Transparenz gefeelt, erzielt eis ee Lëtzebuerger, dee mat senger Fra um Schëff war, awer net beim Numm well genannt ginn. Fir d'éischt huet et geheescht d'Croisièresschëff hätt keng Autorisatioun fir den Hafen ze verloossen, duerno gouf kommunizéiert, dass néidegt Personal u Bord feelt a schlussendlech huet de Kapitän du matgedeelt, dass e puer Fäll vu Coronavirus um Schëff detektéiert goufen. Bei engem einfachen Routinencheck goufen eng Partie Mataarbechter vun der AIDA-Crew positiv op de Coronavirus getest. Duerno kruten all d'Passagéier d'Méiglechkeet sech ze testen an och hei sinn no a no weider Coronafäll detektéiert ginn.

D'AIDAnova am Hafe vu Lissabon / © AFP

A verschiddene Medien liest een vun hëtzegen Diskussiounen u Bord an Ufeindungen géigeniwwer der Crew. Wéi huet d'Lëtzebuerger Koppel d'Situatioun erlieft?

"Fir eis war et eigentlech ganz relax. Vun deene ganze Spannungen an Ufeindungen géintiwwer der Crew, déi an verschidde Medien zirkuléieren, hu mir ausser engem Päifconcert, deen Dag wou Madeira ofgesot ginn ass, näischt matkritt. Et gouf alt mol heiansdo Reiwereien wei mer se zënter 2 Joer kennen "Do deng Mask richteg un", "Ofstand halen, et ass Corona" a sou weider."

Mat der Aarbecht vun der Schëffscrew war d'Koppel awer ganz zefridden. Dës hätten alles gemaach fir d'Leit bei Laun ze halen an trotz der Situatioun e flotten Silvesterowend organiséiert. Freedefeier zu Funchal kruten d'Passagéier zwar net ze gesinn, dofir hätt ee vum Lissaboner Hafen aus awer Vue op e schéint Freedefeier, dat zu Almada geschoss gouf.

Vu Privatpersoun gefilmt

Den 2. Januar, ëmmer nach am Hafe vun Lissabon, kruten d'Passagéier dunn schlussendlech d'Nouvelle, dass d'Rees komplett gestoppt gëtt. AIDA huet Flich organiséiert an den 3. Januar goufen d'Passagéier dunn no an no vum Schëff gelooss an op de Flughafe bruecht. D'Lëtzebuerger Koppel ass dunn um Méindeg am Laf vum Dag rëm zu Lëtzebuerg ukomm. D'Croisière ronderëm d'Kanaren war dunn och fir si eriwwer.