Am sächseschen Döbeln koum et e Méindeg am Nomëtteg zu enger Explosioun bei där 2 Mënsche schro verwonnt goufen.

En Automobilist, deen zum Zäitpunkt vum Ongléck laanschtgefuer ass, gouf liicht blesséiert, sou d'Police zu Chemnitz en Dënschdeg. Stécker, déi duerch d'Géigend geflu sinn, hunn donieft eng 10 Gefierer beschiedegt. Wéi et zur Explosioun an der ënneschter Wunneng vum Appartement koum, ass nach onkloer. De Locataire vun 31 Joer an e 56 Joer ale Bewunner vun der Wunneng driwwer gouf wéi gesot méi uerg verwonnt. Si koumen allebéid an d'Spidol. Sämtlech aner Bewunner vum staark beschiedegte Gebai goufen a Sécherheet bruecht. D'Explosioun war därmoossen hefteg, dass d'Gebai wuel net méi bewunnbar ass. De Schued gëtt op e puer Dausend Euro geschat. Experte sollen en Dënschdeg ermëttelen, wéi et zum Virfall komme konnt.