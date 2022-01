Wärend der momentan héijer Inflatioun zu Polen huet d'Zentralbank vum Land erëm de Leetzëns an d'Luucht gehuewen. Dat vun 1,75 Prozent op 2,25 Prozent.

Domat huet déi polnesch Zentralbank déi véierte Kéier bannent véier Méint de Leetzëns erhéicht.

Dëst geldpolitescht Instrument vun der Zentralbank gëllt als Mëttel, fir d'Hausse vun de Präisser ze limitéieren. De Leetzëns ginn d'Banke meescht un hir Clientë weider, fir datt d'Zuel vun de Prêten an domat d'Mass u Geld am Ëmlaf erofgeet.

D'Inflatioun a Polen ass an der lescht ëmmer weider geklommen. Am November waren d'Präisser de Statistiksbüroen no ëm 7,8 Prozent geklommen, am Oktober waren et 6,8 Prozent. Experte gi fir den Dezember vun enger Inflatioun vun iwwer 8 Prozent aus.