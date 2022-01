Wéinst enger ëmstriddener Ausso vun der Harry-Potter-Schrëftstellerin soll elo e Gebai en neien Numm kréien, dat no hir benannt gouf.

Wéi d'Boswells School zu Chelmsford an England matgedeelt huet, wäert den Numm duerch dee vun der brittescher Leeferin an Olympia-Gewënnerin Kelly Holmes ersat ginn. Déi 6 Schoulgebaier goufen no bekannten an talentéierte Britte benannt. Den Numm vun der brittescher Schrëftstellerin un enger vun de Fassade wäert allerdéngs Vergaangenheet sinn.

No Aussoe vum Rowling iwwert Transgender-Mënschen hunn eng Abberzuel Leit eng Ëmbenennung vum Gebai gefuerdert. Et wier eng Ariichtung fir Kanner a Jugendlecher tëscht 11-18 Joer. Zil wier eng "dynamesch, inklusiv an demokratesch Schoulgemeinschaft", sou den Direkter Stephen Mansell.

Ugefaangen hat dee ganzen Transgender-Sträit mat engem Tweet vun der Erfinderin vum Harry-Potter-Universum. Si hat sech deemools géint d'Bezeechnung "Mënschen mat Menstruatioun" ausgeschwat a gefuerdert, dës Persounen einfach "Fraen" ze nennen. Doropshi krut si vu villen Aktivisten Trans-Feindlechkeet reprochéiert. Déi ganz Transgender-Debatt huet esou ee groussen Ausmooss geholl, datt déi 56 Joer al Brittin esouguer Mordmenacë krut.