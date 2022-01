An de wéinst massiver Dréchent betraffene Regiounen am Osten a Süde vum Land sinn der UNO no d'Mënschen dëst Joer op liewensrettend Hëllef ugewisen.

Dorop mécht den UN-Büro fir d'Koordinatioun vun humanitären Ugeleeënheeten (Ocha) an engem neie Bericht opmierksam. D'Beméiunge vun der äthiopescher Regierung an der humanitärer Organisatioun, fir der Kris Här ze ginn, stéingen "a kengem Verhältnis zum dréngende Besoin". D'Dréchent verschäerft déi humanitär Kris zousätzlech, wou wéinst Krich tëscht de Regierungstruppen an der Rebellegrupp TPLF am Norde vum Land scho Millioune Mënschen op dréngend Hëllef ugewise sinn. Besonnesch betraff sinn der Ocha no d'Regioune Somali, Ost- a Süd-Oromia, wou et schonn 3 Joer hannerteneen net méi genuch gereent huet.

Do leiden eng 3 Millioune Mënschen drënner, dass d'Waasser knapp gëtt, iwwerdeems eng onbekannten Zuel vu Mënschen aus hiren Haiser verdriwwe ginn ass. Ronn 200.000 Kanner a schwanger Fraen oder Fraen, déi nieren, si mangelernäert. 14.000 Kanner wieren akut ënnerernärt. E puer honnertdausend Ranner sinn ëmkomm.