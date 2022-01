Kuerz viru Chrëschtdag hunn Onbekannter d'Chrëschtkand aus der Krëppchen um "Gendarmenmarkt" matgoe gelooss.

Wärend ville Jore stoung d'Figur um Chrëschtmaart an der däitscher Haaptstad. Elo sicht d'Police mat Hëllef vun enger Foto no der Jesus-Figur. Dobäi handelt et sech ëm en Unikat aus Holz, dat vun engem Kënschtler geschnëtzt gouf. Hire Wäert gëtt op 3.000 Euro geschat.

Dëst ass déi zweete Kéier, datt d'Chrëschtkand bannent engem Mount verschwonnen ass. Eng éischte Kéier gouf et am Dezember 2021 vun e puer Jugendleche geklaut. Si goufen dobäi erwëscht, wéi si mat der Figur virum Doum souzen. Doropshin huet een d'Krëppche mat engem Drot geséchert, wat d'Déiwen allerdéngs net dru gehënnert huet, d'Figur op en Neits ze klauen. Nëmmen 2 Deeg méi spéit war d'Jesus-Figur eng zweete Kéier verschwonnen an ass bis ewell net méi opgedaucht.

#Sachfahndung

Am 19.12. wurde der Diebstahl des Christkindes aus einer Krippe am Weihnachtsmarkt am #Gendarmenmarkt festgestellt.



Wem wurde die Holzfigur zum Kauf/Tausch/Pfand angeboten?



Hinweise an unser #LKA: 030/4664 944410 oder fahndung@polizei.berlin.de

^tsm pic.twitter.com/wkY7fpXoCc — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 3, 2022

Wéi et an engem Opruff vun der Police heescht, ass d'Figur tëscht 45 a 50 Zentimeter héich. Si weit ongeféier 3 Kilo. Donieft huet d'Chrëschtkand blo Aen a brong Hoer.