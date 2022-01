Um 3 Auer moies op Neijoerschdag hunn Onbekannter Familljemembere vum George Floyd attackéiert. Si hunn op d'Haus geschoss, an deem d'Famill geschlof huet.

E Meedche vu 4 Joe gouf dobäi ugeschoss a blesséiert. Et handelt sech ëm d'Niess vum George Floyd, deen am Mee 2020 gestuerwen ass, nodeems e Polizist minuttelaang mat de Knéien op him souz an hien um Enn erstéckt ass.

D'Wunneng vun der Famill war op Neijoerschdag vun e puer Schëss getraff ginn, sou de Papp vum klengen Affer Derrick Delane. Dat 4 Joer jonkt Arianna huet fest geschlof, wéi säin Uewerkierper vun der Kugel getraff gouf. D'Meedchen huet e puer gebrache Rëpper an eng punktéiert Long. No enger Operatioun läit d'Kand nach ëmmer am Spidol, säin Zoustand wier stabil.

Den Ament ass net gewosst, wie fir d'Dot responsabel ass, och iwwer d'Motiv ass onbekannt. Dem Arianna säi Papp geet dovun aus, dass et sech ëm eng geziilten Attack handelt. Ma och géint d'Police mécht hie schwéier Virwërf. D'Beamte wieren eréischt 4 Stonnen nom Virfall op der Plaz ukomm.